Показания пострадавших от преступлений на сексуальной почве детей теперь будут снимать в специальном "доме ребенка". Такие преступления — самый распространенный вид насилия в отношении детей, отметил начальник Госполиции Интс Кюзис.

Как отмечает Diena, нередко единственным его доказательством в уголовном процессе являются показания пострадавшего ребенка. Однако из-за недостатка понимания и ресурсов в ответственных органах, бывает, они становятся негодными, при этом их получение повторно травмирует жертву.

Чтобы можно было получать качественные свидетельства и способствовать эффективности расследования уголовных дел, 12 госучреждений начали пилотный проект "Дом ребенка". Это специально приспособленное, безопасное место, где допрос ведется под руководством квалифицированных специалистов, а при необходимости сразу проводится медицинское обследование и учет данных.