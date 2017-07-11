Машина пьяного водителя наехала на полицейского: пострадавший госпитализирован

Foto: LETA По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции, в минувшую субботу в волости Коцену, на 6-м км дороги Дукери — Коцени — Киене был остановлен автомобиль Opel, которым управлял мужчина 1961 г.р., находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения (2,08 промилле). Проверка также установила, что номера авто не соответствуют регистрационным документам транспортного средства. Также у мужчины не оказалось водительских прав.

Во время проверки Opel по неизвестной причине начал движение и наехал на одного из полицейских. Пострадавший доставлен в ближайшее медицинское учреждение для оказания медицинской помощи.

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