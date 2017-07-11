Проверка также установила, что номера авто не соответствуют регистрационным документам транспортного средства. Также у мужчины не оказалось водительских прав.
Во время проверки Opel по неизвестной причине начал движение и наехал на одного из полицейских. Пострадавший доставлен в ближайшее медицинское учреждение для оказания медицинской помощи.