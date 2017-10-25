"Состояние ребенка тяжелое, но можно оценивать как стабильное", — указал реаниматолог детской больницы Ивар Вегерис.

Врачи детской больницы, осмотрев травмы и синяки ребенка, которого привезли из Резекненской больницы в реанимацию, пришли к общему мнению — вероятнее всего, насилие. Двухлетки падают и ушибаются, познавая мир, но места расположения синяков не совпадают с тем, что рассказали опекуны.

Врачи считают, что многие синяки должны были заметить все, кто видит ребенка каждый день. "Главное — не быть равнодушными. Если есть такие признаки, их должны заметить — воспитатель детского сада, семейный врач, сосед… Обычно, играя, дети получают травмы коленок, голеней, локтей. Однако есть чрезвычайно нетипичные синяки на животе, поверхности суставов, на шее", — сказал Вегерис.

После сообщения о возможном насилии глава Дагдского краевого сиротского суда Янис Платацис принял решение об отстранении опекуна от исполнения обязанностей. "Если есть подозрения, это решение необходимо принять", — сказал он.

Опекунская семья живет в Дагде, однако ребенок из Краславы. Он родился у очень молодой, но совершеннолетней мамы, которой образовательное учреждение пошло навстречу и позволило вместе с младенцем жить в общежитии и получать профессию. Однако женщина из общежития ушла. Когда сиротский суд нашел молодую маму, ее признали неспособной заботиться о ребенке.

Ребенок попал в соцучреждение, но в начале года его передали в опекунскую семью, где есть и другие дети. Отзывы о семье хорошие.

"Мы считаем, что это не насилие, а несчастный случай, поскольку в семью только купили электромашинку. Она тяжелая. Ребенок ехал на этой машине и свалился. И сверху упал еще старший ребенок опекунской семьи. Так появились травмы. Такой случай в сиротском суде в первый раз", — сказала замглавы Краславского краевого сиротского суда Ирена Делвере.

Сиротскому суду необходимо принять решение в течение 15 дней. Скорее всего, ребенка отправят в центр Mūsmājas — там есть медсестра, которая поможет ему восстановиться после операции и лечения.