Mercedes Benz не уступил дорогу трактору: легковушка оказалась на боку

Foto: Policija По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции (КРУП), 28 июля на ул. Ген. Баложа произошло ДТП: Mercedes Benz, которым управлял водитель 1970 г.р., выезжая с территории, не пропустил ехавший по главной дороге трактор Schaeff. По данным полиции, от удара легковой автомобиль перевернулся на бок. К счастью, авария обошлась без пострадавших. По факту ДТП составлен административный протокол.

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