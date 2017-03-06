В страшную аварию попал грузовик DAF номерами в Псковской области.

Как сообщает iLuki.ru, ДТП случилось 5 марта на 526-м километре федеральной автодороги "Балтия" в Пустошкинском районе. По предварительной версии, водитель "Мерседеса Е200" с госномером 178-го региона выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с грузовиком DAF с латвийскими номерами, который двигался из Москвы в Латвию. Контейнеровоз, получив сильные повреждения, съехал в кювет.

В результате лобового удара легковушка загорелась. Водитель погиб на месте. По информации полиции, водитель был в машине один.

По факту ДТП проводится проверка.