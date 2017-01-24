Сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка, который совершил кражу, чтобы вернуть долг приятелю за поврежденную в аварии машину. Однако друг, вовремя не разобравшись в ситуации, заявил в полицию об угоне.

По данным пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), некоторое время назад подросток катался на служебном авто своего друга и попал в аварию. Машина оказалась повреждена, однако виновник ДТП пообещал возместить ущерб в размере 550 евро. Но к оговоренной дате деньги вернуть не смог.

Приятель напомнил о долге, и тогда парень решился на преступление, пригласив в нем поучаствовать и друга, которому был должен.На одной из парковок в Межциемсе он приметил BMW, и 21 января приятели отправились на кражу. Сначала они разбили в BMW стекло и на время покинули место происшествия, а затем вернулись, убедившись, что рядом никого нет.

Подросток пробрался в салон автомобиля, откуда похитил бортовой компьютер, магнитолу, звукоусилитель и др. Его приятель тем временем скрутил два зеркала, забрал значок с эмблемой BMW и молдинги. Должник пообещал сдать краденое добро в ломбард и рассчитаться. Друзья договорились встретиться на Тейке, куда подросток обещал привезти деньги.

В назначенный час парень так и не появился. Поскольку должник уехал на машине, которая принадлежала приятелю, тот решил, что его обманули. Он придумал историю о том, что некий незнакомец пригрозил ему ножом и отобрал машину. Авто объявили в розыск. В скором времени бойцы Батальона специального назначения Госполиции увидели машину. Заметив приближение стражей порядка, водитель выскочил из автомобиля и попытался скрыться, однако полицейские его задержали — водителем оказался подросток-должник.

Находясь в участке полиции, подозреваемые рассказали и о краже в Межциемсе, и о том, что история с похищением машины оказалась выдумкой. Также оказалось, что 16-летний подросток не собирался никуда прятаться от приятеля вместе с его машиной, просто опаздывал приехать к условленному сроку, поскольку не мог вовремя сбыть украденные вещи.

Известно, что младший из подозреваемых ранее уже привлекался к ответственности за ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Также оба приятеля судимы за кражу автомобильных номеров.

По данному делу начаты два уголовных процесса.