Микроавтобус сбил велосипедиста: пострадавший скончался

Foto: LETA По информации пресс-центра Госполиции, утром 19 января, на 27-м км дороги Ливани — Прейли (край сутру, Ливанского края) автомобиль VW-Crafter, которым управлял мужчина 1992 г.р., сбил 25-летнего велосипедиcта. Как отмечают в полиции, от полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Начат уголовный процесс.

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