В Риге молодой человек вместе с друзьями избили бывшего парня девушки, сообщили порталу DELFI в пресс-службе Рижской муниципальной полиции.

Инцидент произошел накануне около 23 часов вечера. К полицейским за помощью обратился молодой человек, которому совсем недавно исполнилось 18 лет. Он пояснил, что о встречи с ним договорился новый парень его бывшей девушки и еще двое неизвестных мужчин, которые его избили.

Пострадавшему предложили обратиться к медикам, но он отказался. Рассказ потерпевшему подтвердил его несовершеннолетний друг, который стал свидетелем инцидента.

Полицейские, осмотрев территорию, у дома на ул. Дзилнас заметили трех молодых людей — 19, 21 и 23 лет. При проверке документов выяснилось, что один находится в розыске.

Учитывая тот факт, что потерпевший захотел написать заявление в полицию, все задержанные были переданы в Государственную полицию для дальнейших процессуальных действий.