Молодой мужчина облил себя бензином и поджег

Foto: F64 По сообщению пресс-центра Видземского регионального управления полиции (ВРУП), вечером 11 июля на пульт дежурного поступила информация о том, что в волости Стайцелес (край Алояс) облил себя бензином и поджег мужчина 1992 г.р. Пострадавший доставлен с ожогами в медицинское учреждение для оказания помощи. В настоящее время его жизни ничто не угрожает. Полиция расследует подробности инцидента.

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