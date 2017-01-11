Доверчивая женщина впустила торговку в дом, но, пока они разговаривали, злоумышленница успела украсть из пальто 7 евро. По делу начат уголовный процесс. Полиция в очередной раз призывает жителей не впускать в свой дом незнакомцев, а также не хранить в коридоре кошельки, документы, мобильные телефоны и ценные вещи.