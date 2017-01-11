Мошенница проникла в дом под видом торговки и обокрала хозяйку квартиры

Foto: Shutterstock Как сообщает пресс-центр Курземского регионального управления полиции, 10 января, в жительнице Айзпуте, проживающей на ул. Цепля, явилась незнакомка, которая предложила купить у нее одежду. Доверчивая женщина впустила торговку в дом, но, пока они разговаривали, злоумышленница успела украсть из пальто 7 евро. По делу начат уголовный процесс. Полиция в очередной раз призывает жителей не впускать в свой дом незнакомцев, а также не хранить в коридоре кошельки, документы, мобильные телефоны и ценные вещи.

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