Мошенничество в муниципальном агентстве Ogres namsaimnieks связано с проведением ценового опроса по одному из заказов самоуправления. В результате этого опроса было выбрано фиктивное предприятие, которое реально не могло выполнять никаких заказов, рассказала агентству LETA пресс-секретарь Госполиции Илзе Юревица.

На прошлой неделе Госполиция сообщила, что поступила информация о мошенничестве с суммой в 90 961 евро на муниципальном предприятии. Средства были легализованы путем перечисления их на банковские счета третьих лиц.

На прошлой неделе полиция задержала 11 человек, в том числе трое являются ведущими сотрудниками муниципального предприятия. По данным агентства LETA, среди задержанных были руководитель Ogres namsaimnieks Айгар Бриедис и начальник управления инженерными сетями Вячеслав Парамонов.

Двое из трех задержанных продолжают находиться под арестом, а один освобожден под залог 30 000 евро. По данным портала pietiek.com, это Парамонов.

Юревица рассказала, что остальные восемь причастных к делу лиц не являются работниками Ogres namsaimnieks. Вероятно, именно они получали на свои счета средства, добытые мошенническим путем.