В минувший четверг сотрудники участка полиции "Баложи" задержали мужчину (1997 г.р.), который, выдавая себя за других людей, набрал так называемых быстрых кредитов на сумму около 6 600 евро. Об этом сообщает пресс-центр Рижского регионального управления полиции (РРУП).

По предварительным данным, мошенник действовал по одной и той же схеме, а его жертвами стали как минимум три человека. Однако в полиции допускают, что в ходе следствия могут появиться и другие потерпевшие.

Как отмечают в полиции, мужчина находил людей с низкими доходами и предлагал им дополнительный заработок при открытии нового банковского счета. Жертвы открывали счета и передавали мошеннику всю информацию, включая кодовые карточки и пароли доступа к интернет-банку.

Подобным "бизнесом" подозреваемый промышлял около года. В последнем эпизоде он оформил на мужчину 1967 г.р. кредит в размере 2 200 евро. Примерно на такие же суммы он "кинул" и других потерпевших.

Известно, что задержанный работал один и ранее не попадал в поле зрения органов правопорядка. Следствие продолжается.