Прокуратура передала в суд материалы дела, в рамках которого обвинения предъявлены мужчине, заложившему в 2014 году в ломбард фальшивый "золотой" инвестиционный слиток.

Как отмечает пресс-центр Генпрокуратуры, работники ломбарда не смогли распознать подделку и выдали ему залог в размере 9180 евро. Мошенник изначально ставил своей целью получить деньги и совершенно не собирался забирать обратно подделку.

Также этот же мужчина обвиняется в том, что годом ранее вместо 505 евро, которые он был должен частному лицу, он передал инвестиционное золото. Как и в случае с ломбардом, слиток оказался фальшивкой.

В 2015 году этот же мошенник пытался сбыть фальшивое инвестиционное золото и фирме, которая профилируется на подобных сделках. За слиток он хотел получить 4130 евро, однако был разоблачен бдительными сотрудниками фирмы, которые успели вызвать полицию.

Известно, на сегодняшний день обвиняемый добровольно возместил ущерб всем потерпевшим. С ним заключена сделка о признании вины и наказании.