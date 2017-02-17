Сотрудники Госполиции задержали подозреваемых в мошенничестве, которые несколько лет подряд сдавали в точки по скупке драгметаллов фальшивые украшения из золота и платины. Ущерб, причиненный злоумышленниками, оценивается в десятки тысяч евро.

Информация о том, что в столичных пунктах по скупке драгметаллов реализуются поддельные ювелирные украшения, поступила в распоряжение органов правопорядка еще три года назад. В период с 2013 по 2017 год было зафиксировано 15 мошеннических эпизодов, однако их может быть и больше.

В ходе следствия полиция установила, что к преступлениям может быть причастен проживающий в Великобритании гражданин Латвии 1967 г.р., а также латвиец 1979 г.р., ранее судимый за незаконный оборот наркотиков.

Подозреваемых взяли с поличным 31 января нынешнего года: мошенники пытались дешево сбыть фальшивые инвестиционные слитки, цена за которые обычно выше в 10-20 раз.

Во время обыска полиция изъяла 132 упаковки с золотыми и платиновыми подделками, 37 коробок с фальшивыми драгоценностями, а также множество заготовок и устройств для тестирования подлинности драгоценных металлов.

Следствие по делу продолжается.