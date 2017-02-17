Информация о том, что в столичных пунктах по скупке драгметаллов реализуются поддельные ювелирные украшения, поступила в распоряжение органов правопорядка еще три года назад. В период с 2013 по 2017 год было зафиксировано 15 мошеннических эпизодов, однако их может быть и больше.
В ходе следствия полиция установила, что к преступлениям может быть причастен проживающий в Великобритании гражданин Латвии 1967 г.р., а также латвиец 1979 г.р., ранее судимый за незаконный оборот наркотиков.
Подозреваемых взяли с поличным 31 января нынешнего года: мошенники пытались дешево сбыть фальшивые инвестиционные слитки, цена за которые обычно выше в 10-20 раз.
Во время обыска полиция изъяла 132 упаковки с золотыми и платиновыми подделками, 37 коробок с фальшивыми драгоценностями, а также множество заготовок и устройств для тестирования подлинности драгоценных металлов.
Следствие по делу продолжается.