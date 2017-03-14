Мошенники выманили у пенсионерки 650 евро в обмен на пустые бутылки

В Лиепае работники Курземского регионального управления Государственной полиции вышли на след и задержали двух человек, подозреваемых в краже у 81 летней пенсионерки 650 евро. Деньги удалось вернуть.

Задержанные мужчина и женщина передвигались на машине (на фото), высматривая на улице пожилых людей. Старикам они рассказывали, что деньги нужны, чтобы оплатить больницу для некого родственника. Так как на руках у них только доллары, а их в больнице не принимают, мошенники просили поменять их на евро. В залог они оставляли пакет или сумку, в которой якобы находились доллары, однако на самом деле там были пустые бутылки.

Foto: Valsts polcija

Женщина 1961 г.р. и мужчина 1964 г.р. являются гражданами Словакии, оба арестованы.

В полиции есть подозрения, что пострадавших может быть больше. Внимательно посмотрите на фотографии задержанных лиц (общаются на русском языке). Если и вы пострадали от их рук, просьба звонить 110 или обращаться в Лиепайский участок полиции по адресу улица Бариню 3.