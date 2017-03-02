В четверг вступило в силу решение Айзкрауклского суда, приговорившего мужчину к шести годам и девяти месяцам заключения за сексуальное насилие, совершенное по отношению к несовершеннолетней девушке.

Решение суда можно было обжаловать в порядке кассации в Департаменте уголовных дел Верховного суда, однако этого сделано не было.

Преступление было совершено 27 августа 2016 года. Вечером обвиняемый, находясь на остановке общественного транспорта в Айзкраукле, увидел девушку. Желая удовлетворить свои сексуальные потребности, мужчина выследил свою жертву и, подождав пока никого не будет рядом, напал.

Обвиняемый подошел к девушке вплотную со спины, одной рукой схватил ее за горло, чтобы она не смогла увидеть, кто это, а второй зажал ей рот. Мужчина наклонился к уху девушки и используя физическую силу, прижался еще сильнее.

Девушка активно сопротивлялась, в результате чего на землю упали ее солнечные очки. Это отвлекло нападавшего и он ослабил хватку. Девушке удалось вырваться, и она убежала.