В четверг поздно вечером, 23 марта, сотрудники Огрской полиции получили вызов в частный дом. По телефону женщина сообщила, что кто-то разбил окно и залез внутрь.

Оказалось, что проникший в дом мужчина 1966 г.р., является бывшим супругом женщины. В его крови было констатировано две промилле. Женщина рассказала, что они недавно расстались и что "бывший" пытается любыми способами с ней встретиться. Она также добавила, что, будучи пьяным, мужчина ведет себя агрессивно, поэтому она вызвала полицию.

Ранее мужчина был судим за нанесение телесных повреждений, за кражи из магазинов и за попытку убийства на почве ревности - с предыдущей подругой он также не хотел расставаться по-хорошему. Мужчина облил бензином садовый домик, в котором находилась женщина с новым другом. Пострадавшие в тот раз отделались легкими телесными повреждениями, в свою очередь, против задержанного был возбужден уголовный процесс за попытку убийства.

За намеренную порчу чужого имущества против мужчины начат уголовный процесс. Закон предусматривает за данное преступное деяние наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, принудительные работы или денежный штраф.