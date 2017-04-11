В суд передано дело об убийстве в Кулдиге мужчины, которого вместе с автомобилем утопили в озере. Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры.

Согласно обвинительному заключению, 4 ноября 2015 года обвиняемый в компании с двумя приятелями катался на машине потерпевшего по Кулдигскому краю и распивал алкоголь. В это время владелец авто обвинил своего знакомого в том, что тот якобы сжег его гараж.

В ходе ссоры мужчина, которого обвинили в поджоге, стал угрожать владельцу гаража расправой, говорил, что возьмет нож, отвезет в лес, перережет горло и уничтожит машину. Правда, в тот момент его удалось отговорить от этой затеи.

Когда компания вернулась в Кулдигу, на пассажирское место сел автовладелец, а за руль — его предполагаемый обидчик. Правда, машина не заводилась, поэтому ее пришлось толкать. Толкал ее обвиняемый, который в приступе злости и руководствуясь местью, дотолкал машину с жертвой до озера, а затем утопил. Как отмечает прокуратура, пассажир захлебнулся в воде.