Тело женщины, по информации дочерей, найдено на болотах Ценас Тирели еще в августе 2017 года, но экспертиза ДНК заняла почти три месяца. Все это время близкие надеялись на чудо, но, увы, его не случилось.

Когда состоятся похороны Фании Сунгатуллиной, пока достоверно неизвестно, дочери вернутся в Латвию из-за границы, где в настоящее время обе проживают, и организуют прощальную церемонию. Дочери трагически погибшей женщины благодарят за поддержку добровольцев Bezvests.lv и всех, кто оказывал посильную помощь и помогал искать пропавшую пенсионерку.

Напомним, Фания Сунгатуллина вышла из дома в Олайне рано утром 10 апреля и не вернулась. Ее разыскивала семья, полиция и добровольцы bezvests.lv. По словам дочери пропавшей, женщина страдала от склероза сосудов головного мозга, что периодически выражалось в потере памяти. Она могла уйти в магазин или на прогулку и потеряться, что случалось неоднократно.