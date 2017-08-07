4 августа возле Центрального рынка на остановке общественного транспорта к 16-летнему подростку подошли двое мужчин и предложили купить парфюм. Парень отказался, пояснив, что у него нет на это денег. Однако "уличные торговцы" насильно впихнули ему в сумку коробочку с духами и потребовали заплатить, а затем схватили за руки.

После того, как молодой человек вырвался, он заметил, что с руки пропали часы. Он потребовал вернуть украденное, однако один из злоумышленников вытащил нож. Парню предложили сесть в машину и "решить спор". Поняв, что ему грозит, он отказался и покинул место происшествия, направившись в полицейский участок.

Написав заявление, пострадавший вышел на улицу и заметил там ту самую пару грабителей. Он сообщил об этом стражам закона, и патрульные задержали злоумышленников.

В этот же день полиция получила сведения о том, что один из задержанных, мужчина 1972 года рождения, тремя днями раньше, отнял в том же районе 10 евро у подростка.

Второй подельник уже четырежды судим за ограбления.