После того, как молодой человек вырвался, он заметил, что с руки пропали часы. Он потребовал вернуть украденное, однако один из злоумышленников вытащил нож. Парню предложили сесть в машину и "решить спор". Поняв, что ему грозит, он отказался и покинул место происшествия, направившись в полицейский участок.
Написав заявление, пострадавший вышел на улицу и заметил там ту самую пару грабителей. Он сообщил об этом стражам закона, и патрульные задержали злоумышленников.
В этот же день полиция получила сведения о том, что один из задержанных, мужчина 1972 года рождения, тремя днями раньше, отнял в том же районе 10 евро у подростка.
Второй подельник уже четырежды судим за ограбления.