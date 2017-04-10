В субботу днем, 8 апреля, к работникам полиции обратилась женщина, которая рассказала что проводила на Центральном рынке экскурсию для туристов из Эстонии и вдруг обнаружила, что в группе не хватает пожилой женщины.

Гид сначала пыталась самостоятельно найти 82-летнюю старушку, но безрезультатно. Тогда она обратилась за помощью к полицейским. Приметы пропавшей женщины были разосланы во все управления Рижской муниципальной полиции, а также в Государственную полицию.

В 19.00 патрульные РМП заметили у памятника Свободы женщину, которая была очень похожа на ту, что ищут. Полицейские подошли к пенсионерке и выяснили, что это действительно туристка из Эстонии. Женщина рассказала, что долгое время блуждала по улочкам Риги и никак не могла дозвониться до гида, так как у нее не подключен роуминг.

Сотрудники полиции созвонились с гидом и сообщили, где находится заблудившаяся женщина. Вскоре после этого за ней приехал туристический автобус.