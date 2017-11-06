На дороге Рига — Даугавпилс насмерть сбит пешеход

Foto: Shutterstock По сообщению пресс-центра Земгальского регионального управления полиции, вечером 5 ноября, в Крустпилсском крае, на 151-м км дороги Рига — Даугавпилс — Краслава — Петерниеки автомобиль Opel Astra Caravan, которым управлял водитель (1949 г.р.), сбил находившегося на проезжей части пешехода (1962 г.р.). От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии. По предварительным данным, на его одежде не было светоотражательных элементов. Начат уголовный процесс.

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