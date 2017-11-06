От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии. По предварительным данным, на его одежде не было светоотражательных элементов. Начат уголовный процесс.
На дороге Рига — Даугавпилс насмерть сбит пешеход
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По сообщению пресс-центра Земгальского регионального управления полиции, вечером 5 ноября, в Крустпилсском крае, на 151-м км дороги Рига — Даугавпилс — Краслава — Петерниеки автомобиль Opel Astra Caravan, которым управлял водитель (1949 г.р.), сбил находившегося на проезжей части пешехода (1962 г.р.).
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