На дороге сбит пешеход: пострадавший скончался

Foto: Publicitātes foto По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), вечером 6 марта в волости Медуму Даугавпилсского края произошла трагическая авария, в результате которой погиб пешеход. Как отмечают в ЛРУП, мужчину, который шел по проезжей части без светоотражательных элементов на одежде, сбил Renault, управляемый водителем 1962 г.р. По делу начат уголовный процесс.

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