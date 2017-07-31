Во время фестиваля Summer Sound в Лиепае за употребление или распространение наркотиков были задержаны 14 человек, сообщает представитель пресс-службы Госполиции Курземского региона Мадара Шершнева.

На месте проведения фестиваля и в его окрестностях был констатированы несколько нарушений, связанных с употреблением или хранением наркотиков. Двое из задержанных являются несовершеннолетними, скоро им исполнится по 18 лет.

Восемь из 14 задержанных подозреваются также в хранении наркотических веществ — в ряде случаев у посетителей фестиваля были найдены, возможно, наркотические вещества. Они были изъяты, ведутся проверки для уточнения состав найденных веществ.

Как объяснила Шершнева, большинство задержанных — не лиепайчане, а являются приезжими. Нарушения на фестивале были обнаружены с помощью кинологов Госполиции и управления Государственной Таможенной службы.

За два дня фестиваля также выявлены пять несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, между несколькими посетителями фестиваля возникали конфликты, в отдельных случаях они приводили к дракам и травмам. На мероприятии зафиксированы и случаи воровства. Задержаны для проверки и двое человек, находящихся в розыске.

Во время фестиваля со стороны Лиепаи выполнялось наблюдение за дорожным движением, водители проверялись на употребление алкоголя. Всего были задержаны 4 человека, управлявшие транспортными средствами в нетрезвом виде (двое из них — велосипедисты). А еще 4 водителя оказались без водительских прав.