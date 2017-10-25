Как отмечает NRA, похитители цветных металлов получат за украденное добро всего несколько евро, а ремонт памятника обойдется теперь в 500 евро. Глава ЛСП Арно Юндзе также отметил, что преступники украли и металлический крест с могила известного латвийского режиссера Эдуарда Смильгиса. На место происшествия прибыли три экипажа полиции и кинолог с собакой, однако пока никаких результатов.
На кладбище Райниса установлены камеры видеонаблюдения, однако все знают, где они расположены, поэтому от воров и вандалов они не спасают. Кладбище включено в маршрут Рижской муниципальной полиции, но и этот факт также не может гарантировать полную непркосновенность могил.