На Лиепайском шоссе столкнулись два грузовика: движение восстановлено

Foto: F64 Во вторник вечером на Лиепайском шоссе, возле перекрестка с дорогой Тукумс — Елгава, столкнулись два грузовых автомобиля. Движение в районе аварии на время было затруднено, но после 19 часов — восстановлено, сообщает Госполиция. Более подробной информации об аварии пока не предоставляется.

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