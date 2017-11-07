Более подробной информации об аварии пока не предоставляется.
На Лиепайском шоссе столкнулись два грузовика: движение восстановлено
Foto: F64
Во вторник вечером на Лиепайском шоссе, возле перекрестка с дорогой Тукумс — Елгава, столкнулись два грузовых автомобиля. Движение в районе аварии на время было затруднено, но после 19 часов — восстановлено, сообщает Госполиция.
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