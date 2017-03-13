На Мангальсале горела машина: с места ЧП госпитализирован пострадавший

Foto: DELFI Как сообщает пресс-центр Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в субботу днем на ул. Тралеру в Риге загорелся автомобиль. Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали, что площадь возгорания составляет 6 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать еще до приезда ГПСС. С места происшествия госпитализирован мужчина примерно 65 лет. Ведется следствие.

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