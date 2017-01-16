На пароме задержали разыскиваемого полицией негражданина Латвии

Foto: DELFI По информации пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), 15 января при проверке пассажиров, прибывших паромом из Стокгольма, пограничники задержали негражданина Латвии (1979 г.р.), объявленного в розыск. Как отмечают в ГПС, возможно, мужчины пытался скрыть свои личные данные, используя в поездке чужие документы. Задержанный передан для дальнейших следственных действий Госполиции.

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