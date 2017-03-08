По данным ЛРУП, школьниц сбил автомобиль Opel, которым управляла женщина 1963 г.р. На место происшествия была вызвана "скорая", однако госпитализация не потребовалась. Обстоятельства происшествия выясняются.
На переходе сбиты школьницы: девочкам оказана медицинская помощь
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Как сообщает пресс-служба Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), утром 7 марта в Лудзе были сбиты девочки 2002 и 2003 г.р., которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу.
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