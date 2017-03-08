На переходе сбиты школьницы: девочкам оказана медицинская помощь

Foto: DELFI Как сообщает пресс-служба Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), утром 7 марта в Лудзе были сбиты девочки 2002 и 2003 г.р., которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу. По данным ЛРУП, школьниц сбил автомобиль Opel, которым управляла женщина 1963 г.р. На место происшествия была вызвана "скорая", однако госпитализация не потребовалась. Обстоятельства происшествия выясняются.

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