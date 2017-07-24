В Риге на пляже Луцавсала во время купания в реке едва не утонул ребенок: спасатели успели вытащить мальчика на берег, когда тот уже нахлебался воды, сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-службу полиции.

23 июля работники спасательной станции "Луцавсала" заметили в бинокль, что в Даугаве около больших буйков плавает женщина с двумя маленькими детьми. Вдруг один из детей начал сильно кашлять и скрылся под водой. Спасатели поспешили к месту событий, чтобы быстро вытащить ребенка на берег. Им удалось спасти жизнь ребенка.

Позже мать спасенного ребенка пояснила, что она пыталась удержать своего сына над водой, но у нее не хватало сил вытолкуть его к берегу, на мелководье. 11-мальчик был в панике и зехлебнулся водой. Потом выяснилось, что два ребенка игрались в воде, когда один из них скрылся под водой. Второй спасатель вызвал "скорую помощь". Медики приняли решение госпитализировать мальчика.

А на пляже в Вецаки спасатели помогли потерявшейся шестилетней девочке найти мать. После того, как мать и девочка нашли друг друга, спасатели поговорили с женщиной, призвав ее внимательней следить за ребенком.

Кроме того, помощь спасателей потребовалась одному мужчине, которому стало плохо. Он пояснил, что последние дни употреблял какой-то алкогольный напиток и на солнце почувствовал недомогание. От госпитализации мужчина отказался, заверив, что доберется домой самостоятельно.