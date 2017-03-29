Заметив погоню, водитель резко увеличил скорость, пытаясь скрыться на 130 км/ч. Чтобы задержать лихача, на подмогу вызвали еще один полицейский экипаж. Водитель игнорировал многочисленные просьбы полиции остановиться и сделал это лишь, когда на красный сигнал светофора свернул на ул. Лиелвардес.
Нарушитель пытался объяснить, почему нарушал правила, однако ни одна из причин не стала для стражей порядка аргументом. Поскольку в работников РМП возникли подозрения, что водитель может быть пьян, на место происшествия вызвали Госполцию.