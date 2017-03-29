Утром 26 марта сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) при патрулировании района Тейка заметили внедорожник Honda, водитель которого в агрессивной манере повернул в неположенном месте. Полицейские включили проблесковые маячки и направились следом за нарушителем.

Заметив погоню, водитель резко увеличил скорость, пытаясь скрыться на 130 км/ч. Чтобы задержать лихача, на подмогу вызвали еще один полицейский экипаж. Водитель игнорировал многочисленные просьбы полиции остановиться и сделал это лишь, когда на красный сигнал светофора свернул на ул. Лиелвардес.

Нарушитель пытался объяснить, почему нарушал правила, однако ни одна из причин не стала для стражей порядка аргументом. Поскольку в работников РМП возникли подозрения, что водитель может быть пьян, на место происшествия вызвали Госполцию.