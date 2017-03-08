В хозяйстве шведа Торда Бенгтссона в Калетской волости обнаружено более 10 трупов коров и свиней. И в Приекульской краевой думе, и в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС) эту информацию подтвердили. Не исключается, что животные могли скончаться вследствие недостаточного кормления.

Как отмечает "Курземес вардс",информацию о возможных нарушениях в хозяйстве ПВС получила и от ветврача, и от полицейских, которые прибыли туда по другому вызову: 20 февраля государственная полиция получила вызов в Калетскую волость, поскольку хозяин пожаловался, что из трактора украдены четыре колесных болта, а с поля — аккумулятор.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка увидели тушу свиньи в стадии разложения. Госполиция продолжает расследовать факт кражи, а предполагаемое нарушение правил содержания животных находится в ведении ПВС.



Инспекторы, посетив хозяйство Бенгтссона, констатировали, что на территории фермы находится более 10 мертвых коров и свиней.

"Там были мертвые животные, которые в течение продолжительного периода не были доставлены на перерабатывающее предприятие, поскольку находились уже в стадии разложения", — рассказала глава регионального управления ПВС Гунта Капениеце. По виду можно судить, что домашние животные погибли из-за недостаточного кормления и ухода за ними. Начато административное делопроизводство.

"Это может закончиться штрафом. Если мы констатируем, что имело место жестокое обращение с животными, то их можно также конфисковать", — указала начальник управления.

Бенгтссон подтвердил, что мертвые домашние животные на его ферме действительно были.

"Больные", — пояснил он по-латышски. На вопрос, почему заболели, пожимает плечами. Возможно, получали мало корма? "Мука, сено, силос", — перечислил он. Тогда почему же скотина скончалась? Он не знает.

Известно, что Бенгтссону принадлежит около 150 гектаров вокруг "Ланку ферма". Он содержит примерно 70 свиней и крупнорогатый скот. Сколько, не знает. Как отмечает издание, швед уже длительное время находится в поле зрения и Продовольственно-ветеринарной службы, и самоуправления. Его имя известно также в Лиепайском региональном управлении среды.