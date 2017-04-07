На ул. Лачплеша столкнулись три автомобиля: движение было затруднено

Foto: Picjumbo По информации Рижского регионального управления полиции, в пятницу, в 10.40 на ул. Лачплеша произошла авария с участием трех машин. Как отмечают свидетели, около получаса движение на участке между улицами Сатеклес и Гоголя оказалось затруднено. В полиции сообщили, что движение возобновили в 11.35. Обстоятельства происшествия выясняются.

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