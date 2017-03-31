В минувшую среду сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) задержали в одном из дворов по ул. Маскавас группу наркоманов, у которых нашли шприц с наркотическим веществом и краденые вещи.

Информацию о том, что во дворе могут находиться наркоманы, РМП сообщили бдительные граждане. Прибыв по указанному адресу, стражи порядка разделились. Двух подозрительных мужчин и молодую женщину они заметили в долгострое, в руках у них были шприцы с наркотиками.

Увидев полицейских, они попытались скрыться, но работники РМП остановили их, пригрозив электрошокером. Один все-таки попытался сбежать, но вскоре упал и тоже был задержан. Вскоре на место происшествия прибыл еще один экипаж полиции.

При проверке вещей полицейские нашли у задержанных специально изготовленные мешки для краж из магазинов, шприцы и пакет с вещами. Также оказалось, что 34-летний и 38-летний мужчины находятся в розыске.

Для дальнейших следственных действий всех задержанных передали Госполиции.