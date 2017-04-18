На улицах Лачплеша и Базницас перекрыто движение

Во вторник днем, в Риге во время ремонтных работ были найдены два снаряда времен войны, сообщили в Государственной полиции. Территория ограждена, транспортное движение перекрыто. Движение перекрыто на улице Лачплеша - на участке от улицы Бривибас до улицы Базницас и на улице Базницас - на участке от улицы Лачплеша до улицы Гертрудес.

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