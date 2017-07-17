Поздним вечером 15 июля в дежурную часть Елгавского участка Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП) поступила информация о том, что на ул. Сатиксмес бродит маленький ребенок, обмотанный пледом.

Чтобы убедиться, что с девочкой все в порядке, на место происшествия вызвали "скорую". Медики доставили ребенка в больницу, где после проверки выяснили, что с ней все хорошо.

Полиция установила родителей девочки. По первоначальной информации, незадолго до ЧП они получили известие о том, что в беду попала их 16-летняя родственница, которую госпитализировали в рижскую клинику. Родители оставили дома детей в возрасте 1, 2,5 и 10 лет, позвонили другу и попросили, чтобы тот приехал и присмотрел за ребятами. Однако к моменту его приезда девочка в возрасте 2,5 лет успела покинуть свой дом на ул. Ганибу.

Начато расследование происшествия, о ЧП проинформирован Сиротский суд. По данным полиции, жилищные условия, в которых растут дети, признаны хорошими, дети ухожены и обеспечены всем необходимым.

Полиция выражает благодарность прохожей, которая обратила внимание на маленького ребенка без сопровождения взрослых. Также полиция еще раз призывает родителей быть внимательными к своим детям и не оставлять их без присмотра.