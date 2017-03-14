В прошлую пятницу, 10 марта, на слет выпускников в Лиелупской основной школе собралось порядка 300 бывших учеников и их педагогов. Однако памятное мероприятие было омрачено кровавым инцидентом. Как сообщили Delfi в Госполиции, после полуночи, когда все уже направлялись домой, неподалеку от школы прозвучали выстрелы.

На ул. Айзпутес один из бывших выпускников повздорил с другими участниками вечера, достал огнестрельное оружие и открыл огонь по обидчикам. В результате один человек был госпитализирован с ранением в живот, еще один был ранен в руку. Агрессор был изрядно пьян.

Имя и фамилия стрелка пока что неизвестны. Полиция подтвердила Delfi, что по данному случаю начат уголовный процесс с двумя потерпевшими, однако в интересах следствия более детальная информация не разглашается. Из неофициальных источников известно, что преступник пустился в бега.

Директор школы Инита Ванка-Трейфалде также не смогла назвать Delfi имя стрелявшего. Не знает она и имена тех, кого он ранил. Директор отметила, что представители школы шокированы и расстроены случаем — вся официальная часть "прошла в прекрасной атмосфере". "Из-за одного неадекватного человека все мероприятие в итоге испорчено", — пожаловалась она.