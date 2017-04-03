В минувшие выходные в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу были доставлены пострадавшие в авариях мотоциклисты.

Как отмечают в клинике, у мотоцикла, которым управлял 41-летний мужчина, лопнуло колесо, в результате чего мотоциклист упал и получил серьезные травмы, включая переломы ребер. Пострадавшему оказана медицинская помощь, в настоящее время угрозы для его жизни нет.

Кроме того в воскресенье госпитализирована 20-летняя девушка, которая также получила травмы при падении с мотоцикла. После оказания первой помощи ее выписали домой.

Врачи Рижской Восточной клинической университетской больницы призывают мотоциклистов соблюдать осторожность на дорогах, не быть особенно безрассудными и всегда одевать шлем.