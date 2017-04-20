Иностранные банки и компании причастны к нанесению более трети всех убытков от преступлений, расследуемых Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Об этом говорится на сайте Министерства финансов Украины.

Как отмечается, в настоящее время детективы НАБУ установили коммерческие структуры в 10 странах мира, при участии которых из Украины было выведено более 2,27 млрд грн, 428 млн долл, 4,3 млн евро и 825 тыс. фунтов стерлингов.

"Чаще всего конечными бенефициарами иностранных компаний-участников коррупционных схем являются граждане Украины. Согласно данным, полученным детективами НАБУ с начала осуществления расследований (с 4 декабря 2015 года), чаще всего такие компании-посредники имели "прописку" в Великобритании и Республике Кипр", — отметили в НАБУ.

Как сообщается, в этих странах украинских коррупционеров привлекают низкое налогообложение, упрощенная финансовая отчетность и высокие гарантии конфиденциальности.

Банковские операции чаще всего осуществляются через финансовые учреждения в Латвии и Австрии, поскольку местные банки работают быстро и имеют жесткие стандарты соблюдения банковской тайны.

Всего с начала расследований состоянием на середину апреля НАБУ направило 161 ходатайство о международной правовой помощи в компетентные органы 41 государства. Больше всего ходатайств направлено в Латвию (35), Великобританию (13), Австрию (10), Швейцарию (10), Кипр (10).