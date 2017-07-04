По словам мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша, отстраненного от исполнения обязанностей начальника Даугавпилсской муниципальной полиции Владимира Гудаковского собирались выдворять из рабочего кабинета с помощью спецназа полиции.

Гудаковский попросил разрешения забрать из кабинета личные вещи, после чего закрылся и никого не впускал. В итоге, чтобы распоряжение мэра Даугавпилсе было выполнено, на подмогу вызвали спецназовцев. Элксниньш не исключает, что Гудаковский мог уничтожить некоторые документы.

В госполиции при этом утверждают, что в тот момент, когда спецназ

прибыл в муниципальную полицию Даугавпилса, дверь кабинета уже была открыта, и отстраненный от исполнения обязанностей Гудаковский сам передал дела новому и.о. главы полиции самоуправления.

Как уже сообщалось ранее, 30 июня мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш подписал распоряжение об отстранении начальника муниципальной полиции города Гудаковского от выполнения служебных обязанностей на три месяца.

В конце июня дума получила четыре жалобы на работу муниципальной полиции и возможные нарушения в работе ее начальника Гудаковского. Жалобы касаются несоблюдения правил использования служебного оружия, отсутствия учета использованной амуниции, эмоционального воздействия на подчиненных. В двух жалобах от частных лиц указывается на то, что муниципальная полиция Даугавпилса не устранила нарушение общественного порядка 28 мая этого года и нарушила права одного из лиц как потерпевшего.

С учетом того, что эти нарушения могут быть серьезными и начальник муниципальной полиции может повлиять на подчиненных, что может помешать объективному выяснению обстоятельств, решено временно отстранить его от выполнения служебных обязанностей.

За это время планируется провести объективную всестороннюю проверку обстоятельств и выяснить фактическую ситуацию. Гудаковский возглавлял городскую полицию с момента ее учреждения и за 22 года службы не имел никаких взысканий.