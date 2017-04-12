В суде Талсинского района начался процесс над 20-летним мужчиной, который обвиняется в убийстве при отягчающих обстоятельствах: подсудимый нанес приятелю смертельные ножевые ранения, когда тот пытался уберечь от его расправы своего друга.

Согласно материалам обвинительного заключения, трагедия произошла 30 июня прошлого года в Рое. В один из дней компания собралась в доме на вечеринку. В ходе застолья один из гостей, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, стал проявлять агрессию и затеял драку со своим знакомым. В итоге друзья попросили его уйти.

Как отмечает пресс-центр Генпрокуратуры, дебошир отправился к себе домой, взял нож и вернулся. Держа над собой нож, он приблизился к одному из мужчин и стал угрожать расправой. В этой время в комнату вбежал 25-летний мужчина, который, чтобы предотвратить кровопролитие, схватил нападавшего со спины. Однако злоумышленник смог вырваться, повернулся к нему лицом и нанес ножевое ранение в область сердца. От полученного ранения пострадавший скончался.