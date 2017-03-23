Конфликт начался после того, как в автобус зашел пассажир с велосипедом и нечаянно задел им мужчину. Началась словесная перепалка, к которой подключился третий пассажир, а затем мужчины 1980 и 1981 гг.р. напали на велосипедиста.
Во время драки все трое вышли на остановке на ул. Даугавгривас. Прибывшие по вызову очевидцев полицейские пытались разнять дерущихся, но агрессивные мужчины, избивавшие велосипедиста, напали и на полицейского. Чтобы остановить хулиганов, сотрудник полиции выстрелил в воздух.
Велосипедист получил телесные повреждения. В отношении двух хулиганов возбуждено уголовное дело, младший из них уже четыре раза задерживался за подобные преступления.