В среду около 18 часов в Риге, в автобусе 3-го маршрута произошла драка между тремя мужчинами, которую сотрудникам полиции удалось остановить лишь предупредительным выстрелом, сообщили в Госполиции.

Конфликт начался после того, как в автобус зашел пассажир с велосипедом и нечаянно задел им мужчину. Началась словесная перепалка, к которой подключился третий пассажир, а затем мужчины 1980 и 1981 гг.р. напали на велосипедиста.

Во время драки все трое вышли на остановке на ул. Даугавгривас. Прибывшие по вызову очевидцев полицейские пытались разнять дерущихся, но агрессивные мужчины, избивавшие велосипедиста, напали и на полицейского. Чтобы остановить хулиганов, сотрудник полиции выстрелил в воздух.

Велосипедист получил телесные повреждения. В отношении двух хулиганов возбуждено уголовное дело, младший из них уже четыре раза задерживался за подобные преступления.