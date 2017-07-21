По информации пресс-центра Рижской муниципальной полиции (РМП), вечером 20 июля на пульт дежурного Земгальского управления РМП поступил вызов в один из дворов, где некая женщина бутылкой разбила все стекла в припаркованном микроавтобусе Renault.

Стражей порядка на месте происшествия встретили соседи, которые сообщили полиции приметы хулиганки. В скором времени возмутительницу спокойствия удалось найти. Сначала она отрицала свою причастность к погрому, но затем пояснила, что была зла на мужа, поэтому решилась разбить принадлежащую ему машину.

Женщину доставили на место происшествия. Супруг пояснил, что у него нет претензий к жене и сказал, что утром отвезет машину в автосервис.

При проверке данных оказалось, что женщина была объявлена в розыск. Для дальнейших процессуальных действий ее передали работникам Госполиции.