По информации волонтерской организации Bezvests.lv, нашелся 28-летний лиепайчанин Роналдс Симсонс . Сейчас он находится в кругу семьи. Об этом сообщила мама пропавшего мужчины. Подробности исчезновения пока неизвестны.

Напомним, что пропал мужчина 22 октября 2017 года. Возможно, в Литве, в Шауляе. Известно, что в день пропажи в 11 утра он выехал из своего дома в Лиепае, а на следующий день после обеда 23 октября его белый автомобиль — Hyundai Тuscon — на обочине под Шауляем нашла полиция Литвы. Внутри никого не было.