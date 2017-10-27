По информации волонтерской организации Bezvests.lv, нашелся 28-летний лиепайчанин Роналдс Симсонс . Сейчас он находится в кругу семьи. Об этом сообщила мама пропавшего мужчины.

Напомним, что пропал мужчина 22 октября 2017 года. Возможно, в Литве, в Шауляе. Известно, что в день пропажи в 11 утра он выехал из своего дома в Лиепае, а на следующий день после обеда 23 октября его белый автомобиль — Hyundai Тuscon — на обочине под Шауляем нашла полиция Литвы. Внутри никого не было.

"Совершенно незнакомые люди проявили чуткость, добровольно поехали с нами и искали в лесу нашего сына вблизи машины! Особенно хочется поблагодарить водителя-дальнобойщика, который, как оказалось, единственный, кто согласился дать сыну телефон позвонить своим близким. Остальные отказывали… Проблема в том, что у сына не было с собой мобильного и никаких денег, поэтому, позвонить он не мог, и когда закончился бензин, был вынужден оставить машину и далее идти пешком или останавливать попутки. Когда ему все-таки удалось позвонить семье, и мы получили об этом информацию, мы тут же поехали за ним на литовско-польскую границу и привезли домой," — рассказала мать Роналда.