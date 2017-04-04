Мать пропавшей девушки выражает благодарность всем, кто не остался равнодушным и отозвался на призыв о помощи, делился информацией и интересовался, как идут поиски.

Bezvests.lv также благодарит всех, кто все эти дни звонил, предлагал свою помощь и был готов в любое время дня и ночи отправиться на поиски совершенно незнакомого человека.

Напомним, 31 марта 2017 г. около 12 часов дня 20-летняя рижанка Лиене Лоча, инвалид второй группы, вышла из школы, которая находится в Риге на улице Славу, 19, но до дома не доехала. Мать объявила дочь в розыск — обратилась в полицию и к добровольцам.