Найдена пропавшая из цесисского центра поддержки семьи девушка

Foto: LETA Видземское региональное управление полиции (Цесисский участок) сообщает, что Саманта Буткане 2002 г.р., которая 12 февраля самовольно покинула центр поддержки семьи в Скангали, найдена и доставлена обратно в центр. Девушку задержали сотрудники Огрской муниципальной полиции. Полиция благодарит всех отозвавшихся на призыв о помощи в розыске беглянки.

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