Cтарший инспектор Вентспилсской полиции Светлана Белова подтвердила Bezvests.lv, что в минувшую среду тело утонувшего "было замечено местными рыбаками у третьего причала — как раз напротив того места, где мужчина в феврале рыбачил и провалился под лед, только на противоположном берегу Венты".

По сведениям полиции, личность утонувшего уже установлена — семья его опознала — это тот самый рыбак 1981-го г.р., который 12-го февраля провалился под лед. В Госполиции по факту случившегося ведется расследование и результаты медэкспертизы еще не получены. Но по предварительному заключению, смерть не вызвана насильственными действиями со стороны.

Напомним, добровольцы Bezvests.lv по просьбе родителей утонувшего рыбака и Вентспилсской полиции несколько раз выезжали на поиски в Парвенту с подводным роботом. В первый же день были обнаружены очертания тела под водой, но тогда тело рыбака Вентспилсским водолазам-спасателям 112 не удалось поднять из-за отсутствия необходимого снаряжения для подводных погружений. На следующий день водолазы из Лиепаи в указанной точке тела уже не обнаружили. Через несколько дней добровольцы приезжали еще раз. Но сонар больше не показал следов человека на экране оборудования для подводных поисков.

Еще одни — двухдневные — поиски добровольцы Bezvests.lv провели в апреле по собственной инициативе: искали двух утонувших рыбаков — и в Усме, и в Венте. На моторных лодках были обследованы большие участки реки, вплоть до выхода в порт и открытое море. Двое суток поисков утонувшего в Венте рыбака (31.04.17 — 01.04.17) не дали ожидаемого результата, не смотря на все усилия и самоотверженность добровольцев bezvests.lv, которые на протяжении долгих часов с короткими перерывами, сменяя друг друга, бороздили на моторной лодке со специальным оборудованием реку Венту.

Все время поисков на берегу находились близкие утонувшего — - мать, отец и дочь, которые не теряли надежды, что их родного человека все же найдут. Пройдено более 200 тысяч квадратных метров площади, но очертаний человека подводное акустическое оборудование в тот день больше так и не показало.