Напомним, по информации знакомых Юриса, которые и объявили его в розыск, около в день пропажи мужчина отправился на велосипеде на озеро рыбачить, а к вечеру так и не вернулся домой. С собой были рыболовные принадлежности для подледного лова. Вещи, которые были при нем, тоже не были найдены: велосипед, рыболовный ящик, бур, синее ведро.

Весь день 24 февраля его видели на озере Усмас окрестные рыбаки. Для поисков мужчины в окрестностях озера Усмас задействован вертолет НВС.

"Выражаем соболезнования близким Юриса Тендерса. Благодарим всех, кто не остался равнодушным и принял участие в поисковом мероприятии на озере Усмас", — отметили в волонтерской организации.