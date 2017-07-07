Приметы: среднего телосложения, волосы русые, сейчас короче, чем на снимке — до плеч.

Была одета во все черное, носит головной убор — или капюшон, или шапку. Носит очки, оправа темного цвета, иногда носит линзы.

Всех, кто видел девушку или знает ее возможное место нахождения, просьба звонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22084084.