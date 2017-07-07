По информации волонтерской организации Bezvests.lv, 18-летняя елгавчанка Анна Анния Галдицка пропала без вести в Елгаве 22 июня 2017 года. В 16.00 девушка ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор от нее нет никаких известий. С момента ухода ее больше никто не видел. Мобильный телефон отключен. При себе у Анны Аннии был ноутбук, телефон и документы.

Приметы: среднего телосложения, волосы русые, сейчас короче, чем на снимке — до плеч.

Была одета во все черное, носит головной убор — или капюшон, или шапку. Носит очки, оправа темного цвета, иногда носит линзы.

Всех, кто видел девушку или знает ее возможное место нахождения, просьба звонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22084084.